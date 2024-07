Sciacalli in azione a Pierantonio tra le case sgomberate dopo il terremoto

Sciacalli in azione a Pierantonio, in pieno centro storico, tra le case sgomberate dopo il terremoto.

Ad accorgersi dell’intrusione è stata la proprietaria di un immobile sgomberato che era andata a controllare l’eventuale consegna della posta. Entrando nel giardino ha notato subito che qualcosa non andava, con dei vasi spostati. Così si è avvicinata e ha visto che la porta d’ingresso era forzata.

Non potendo entrare nell’immobile, sgomberato con ordinanza comunale ormai da tempo, ha solo potuto scattare qualche foto da allegare alla denuncia per violazione di domicilio e furto: serrature scassinate o rotte, porte danneggiate, qualche bottiglia rotta in terra i segni lasciati dai ladri, che sono andati via a mani vuote in quanto nella casa non c’era nulla di valore se non qualche suppellettile e mobilio.

Sentiti anche altri residenti che hanno dovuto lasciare le loro case, spesso si tratta di anziani, è emerso che non è il primo caso che si verifica, con altre abitazioni sgomberate che hanno ricevuto la visita di sciacalli a caccia di qualcosa di valore o di oggetti facilmente trasportabili e da piazzare in qualche mercatino dell’antiquariato e del vintage.