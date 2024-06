Incidente a Spoleto nella mattinata di sabato 22 giugno. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate nella frazione di San Silvestro. Feriti entrambi i conducenti, soccorsi dal 118 e portati all'ospedale di Spoleto. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi.