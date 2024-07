Schianto tra auto e furgone, soccorsi in azione

Incidente a Città di Castello nel pomeriggio di sabato 20 luglio. Per cause in fase di accertamento un'auto e un furgone si sono scontrati in viale Romagna. Il conducente del mezzo da lavoro è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale di Città di Castello per accertamenti. I due ragazzi a bordo dell'auto sono rimasti illesi. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.