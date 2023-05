Incidente nella notte tra il 4 e il 5 maggio a Cerreto di Spoleto. Un'auto - per cause ancora in fase di accertamento - è uscita di strada e ha divelto 20 metri di guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia e il 118. Il conducente dell'auto è stato estratto dalle lamiere e portato all'ospedale di Spoleto.