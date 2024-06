Incidente nel primo pomeriggio di giovedì 13 giugno lungo la E45. Un'auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata all'altezza dell'uscita di Città di Castello Nord. Le due donne a bordo del veicolo sono state soccorse e portate in ospedale: una a Perugia in elicottero, l'altra a Città di Castello in ambulanza. Sul posto la polizia stradale.