Musica a tutto volume e telefonate in viva voce nel pieno della notte in condominio: denunciata

Musica a tutto volume e telefonate in viva voce nel pieno della notte, denunciata per disturbo della quiete e del riposo delle persone.

E' accaduto ieri sera, a Corciano, dove è intervenuta una pattuglia delle Volanti, chiamata dai residenti esasperati per via di una inquilina di un condominio che, in piena notte, ascoltava musica ad altissimo volume ed effettuava telefonate in viva voce utilizzando un tono della voce molto alto.

Già mentre si avvicinavano al palazzo gli agenti hanno sentito la musica ad altissimo volume provenire dall’appartamento della donna, identificata come una cittadina italiana classe 1974 con precedenti di polizia.

Allì'invito degli agenti di abbassare il volume dello stereo, la donna avrebbe proferito frasi sconnesse, mostrando di non gradire quell'intromissione.

Una volta convinta a non fare rumore vista l'ora tarda, è stata comunque denunciata.