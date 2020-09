SCHEGGE di Antonio Carlo Ponti | Il primato della parola... la casa dell'essere, del pensato e del vissuto

Forget about it. Che te lo dico a fare. È l’espressione gergale che infioretta il dialogo in Donnie Brasco, gran bel film (1997) sulla mafia italoamericana visto l’altra sera. Che significa tutto e il suo contrario. E sancisce (Giovanni, 1) il dominio della parola: In principio era il Logos (Verbo) / e il Logos era presso Dio / e il Logos era Dio, e la

sua insensatezza se usata senza rispetto. Che mi sa tanto di un altro mantra contemporaneo: “ma di che parliamo”, con il che chi sta per soccombere in una discussione immette una sorta di blindatura. Invece c’è da rispondere: parliamo di ciò di cui stiamo parlando.

Elementare! Il fatto è che è notabile una certa tendenza ad avvelenare i pozzi prima della ritirata. Ed è segno della povertà di lessico e di morfosintattica in chi partecipa in tv, privo di quel patentino auspicato da Karl Popper per coloro che vi discettano, sia i conduttori sia i condotti. Io, davanti a quel crudele pestaggio di Colleferro, non per una laurea giuridica non coltivata, ma per il valore sacro delle parole, mi sin subito detto: questo è rubricabile in omicidio volontario. Senza se e senza ma, come amano dire i vecchi e i nuovi arnesi della politica, sugheri galleggianti in acque dolci, salate, meglio se stagnanti.

Buoni, altro stereotipo, per tutte le stagioni che, è noto, non sono più quelle di una volta. Mi confesso. Da un po’ di tempo amo gli aforisti un po’ reazionari, controcorrente, acidi giustizieri dell’attualità. Quando sfatano miti e riti e ridicolaggini del politicamente corretto. Come definire razzisti Cristoforo Colombo e Via con vento. In particolare: Henry de Montherlant, da quando comprai dal rigattiere di via dei Filosofi (toponimo scelto da Aldo Capitini si dice) per 4 euri il suo Essays, Saggi, nella collana Pléiade- Gallimard (imitata bene dai Meridiani Mondadori) e ricordo incavolato che ce n’erano altri tomi che essendo a piedi non feci miei e la mattina dopo c’era passato un “bibliofilo” più svelto.

Di lui mi piace per es. (p. 1028) un commento a Marco Aurelio: «Tutto passa in un giorno: il panegirico e l’oggetto celebrato.» Montherlant più amaro: «Tutto passa in un

giorno: il calunniatore e il calunniato.» Il secondo pensatore, non in ordine di valore, è il colombiano Nicolás Gómez Dávila, autore del catalogo Adelphi. Questa non è sublime? «La volgarità consiste, fondamentalmente, nel dare del tu a Platone o a Goethe.» O questi pensieri “politici: «Non c’è fraternità politica che valga un odio condiviso.» «Baciamo la mano che non possiamo recidere.» «l’oscurità di un testo non è un difetto quando quello che dice può essere detto solo in modo oscuro. L’ho scritto così talmente tante volte che l’oscurità se la possono permettere soltanto i poeti, i mistici e i pazzi. Mai i politici e i burocrati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco perché - noi happy few, felici pochi - amiamo i libri perché essi non contengono altro se non parole che poi non sono che pensiero, cioè vita e idee. L’ho sentita in tv: un tempo il più peone dei parlamentari aveva letto almeno venti libri. Qui da noi la scuola, il muro portante della civiltà della nazione, apre, dopo un’estate fatta di chiacchiere e di utopie distopiche, nonostante carenze abissali, per poi chiudere per rimandabilissime elezioni regionali, con diversità locali insostenibili, e per un sì o un no su fuffa costituzionale. E non ci resta che il far web, dove s’insultano un giovane bellissimo nero di pelle ma di sessanta chili, massacrato da energumeni di cento, ma palestrati e

tatuati a regola d’arte. Certe volte ti viene una furia… Mi vien di pensare che alla fin fine abbia ragione quel nazista, antisemita e grande filosofo, di Martin Heidegger: «La Parola è la casa dell’Essere.» Oplà!