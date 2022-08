Scende dall'auto e prende a schiaffi il cliente di un bar a San Marco: denunciato

Un uomo si è fermato davanti ad un bar, è sceso dall'auto, e ha aggredito un cliente che stava seduto fuori dal locale. L'aggressione è proseguita anche con un bastone e con le minacce tramite un paio di forbici. Finché non è intervenuta la Polizia.

Gli agenti sono intervenuti presso un bar del quartiere di San Marco e hanno ascoltato la deposizione di un cliente che, dolorante, ha riferito di essere stato violentemente aggredito, senza alcun apparente motivo, da un avventore dell’esercizio commerciale a lui sconosciuto.

La vittima stava giocando a scacchi con un conoscente quando, all’improvviso, un uomo è sceso dalla propria autovettura e si è diretto verso di lui colpendolo con un violento schiaffo ad un orecchio. L’aggressore gli ha poi puntato contro un oggetto tagliente, ma la vittima è riuscita a scappare, inseguita dall'aggressore, identificato per un 40enne, straniero, con numerosi precendenti di polizia a suo carico.

L'aggressore non ha desistito e ha inseguito la vittima con un bastone che aveva in auto. Non essendo riuscito a raggiungerla, è tornato indietro danneggiando il bar e fuggendo.

L'uomo è stato rintracciato e denunciato per lesioni, minacce, porto abusivo di un bastone e di un paio di forbici che aveva in auto. A suo carico è stata riscontrata anche la posizione di irregolarità sul territorio nazionale e sono state avviate le pratiche per l'espulsione.