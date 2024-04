L'auto vandalizzata non era parcheggiata dove dice l'assicurato: la "scatola nera" svela il raggiro

L’auto della ditta viene vandalizzata, ma quando chiedono il risarcimento all’assicurazione scoprono che non otterranno neanche un euro. Scatta allora la causa civile, ma il giudice dà ragione all’assicurazione grazie alla “scatola nera” installata sul veicolo.

I giudici della Corte d’appello, sezione civile, hanno ritenuto, nella loro decisione, che “i dati raccolti dal dispositivo elettronico installato sul veicolo coinvolto in un sinistro, costituiscono piena prova nei procedimenti civili, dei fatti a cui essi si riferiscono salvo che la parte contro la quale sono prodotti, non ne provi il malfunzionamento o la manomissione”.

La società che aveva sottoscritto la polizza assicurativa “a copertura dei danni (atti vandalici) occorsi al veicolo di cui era locataria”, aveva portato in giudizio l’assicurazione che non voleva pagare tali danni, sostenendo che nel contratto era previsto il risarcimento anche per gli atti vandalici. L’assicurazione ha contestato non tanto le clausole della polizza, ma la non veridicità delle affermazioni sui danni.

Estrapolando i dati dalla scatola nera, infatti, è emerso che la strumentazione elettronica “aveva rilevato che nel giorno e nell’ora del dedotto evento dannoso l’autovettura si trovava in un luogo diverso da quello indicato dall’attore”. La ditta proprietaria del mezzo, scrivono i giudici, “non aveva fornito alcuna prova sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare limitandosi a generiche contestazioni sull’approssimazione dei rilievi”.