Scappa alla vista della polizia, rincorso e fermato

Mentre erano impegnati in servizi di controllo del territorio, in via Guerriero Guerra, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono stati attirati da alcuni rumori provenire dalle abitazioni vicine; hanno quindi deciso di effettuare una perlustrazione del quartiere, nel corso della quale hanno notato un giovane che, alla loro vista, si è dato a precipitosa fuga.

Inseguito dagli operatori, l’uomo – un cittadino tunisino, di 34 anni, con numerosi precedenti di polizia – è stato fermato poco dopo, in via Gallenga.

Sentito dai poliziotti in merito al suo comportamento, il 34enne, visibilmente agitato e nervoso, non è riuscito a fornire una motivazione plausibile.

Considerato il suo comportamento e i numerosi precedenti, è stato quindi sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo.

Infatti, celata tra gli indumenti, gli agenti hanno rinvenuto una forbice della quale il 34enne non è stato in grado di motivare il possesso.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Nei confronti del 34enne, inoltre, irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure amministrative finalizzate a rendere esecutiva la sua espulsione dallo Stato.