Sbornia smaltita in un giorno, per il processo per guida in stato di ebbrezza non bastano 5 anni

Una giornata per smaltire la sbornia e cinque anni per far prescrivere il processo per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, un rumeno di 34 anni, difeso dall’avvocato Luca Pietrocola, è finito sotto processo con l’accusa di guida, dell’auto di un amico, in stato di ebbrezza.

Fermato per un controllo stradale il 22 maggio del 2107, all’etilometro era risultato “in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (1° prova tasso alcolemico 1,21 grammi per litro; 2° prova 0,98 gr/l”, quando il limite di legge è 0,50 gr/l.

Con l’aggravante di aver commesso il reato “dopo le 22 e prima delle 7”.

Raggiunto da un decreto penale di condanna, l’imputato aveva presentato opposizione, finendo davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.

Dopo cinque anni, però, è arrivata la prescrizione a chiudere il caso.