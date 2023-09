Sbarca" Borgo Sicuro", i super-controlli anti-furti su tutto il territorio: locali, strade e piazze passate al setaccio

E' approdato anche Assisi il progetto della Questura "Borgo Sicuri", i controlli straordinari della Questura di Perugia in tutta la provincia con l’obiettivo di arginare e prevenire i furti in abitazioni, le rapine e gli scippi. I controlli hanno visto impiegate le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche. Le verifiche hanno interessato anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati. Contro i furti, tramite i posti di blocco, identificate 130 persone e sottoposto a verifica 72 veicoli. Multe ma nessun incidente o banda di ladri pendolari che raggiungono l'Umbria per ispezionare le case individuate dal basista che di solito è del posto.