Sbanda con l'auto e finisce nel percorso ciclabile: conducente in ospedale

Incidente stradale a Panicarola (frazione del Comune di Castiglione del Lago), quello accaduto nelle prime ore della mattinata di oggi. Il conducente, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe sbandato in prossimità di una curva per poi finire in una scarpata dove è presente una percorso ciclabile, proprio sotto la strada principale.

A causa dell'impatto l'uomo alla guida è rimasto ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre il 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra partita dalla centrale di Madonna Alta. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, al vaglio degli accertamenti che potranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il conducente, un uomo di circa settant'anni, è stato portato al Santa Maria della Misericordia per tutte le cure del caso. Nessun altro è rimasto fortunatamente coinvolto nell'incidente.