"Nella brutta copia c'era la risposta giusta, ho sbagliato a ricopiare", concorrente chiede l'annullamento del concorso

Non rientra nella graduatoria del concorso per 0,8 punti e fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo l’annullamento della prova.

Una concorrente, difesa dall’avvocato Danilo Granata, ha chiamato davanti al Tar l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1, difesa dall’avvocato Mariagiovanna Belardinelli, chiedendo l’annullamento della delibera avente ad oggetto “riformulazione graduatoria di merito formata in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n.94 posti di operatore socio-sanitario, gestito congiuntamente dalle aziende sanitarie e ospedaliere del ssr dell'Umbria” dopo che da 94 posti di operatore socio-sanitario si era passati a 74 posti.

La concorrente “non è stata ammessa alla prova orale in quanto nella prova ‘pratica’ (quiz a risposta multipla) ha ottenuto un punteggio (di 20,2/30) inferiore alla soglia di ammissione (21/30)”, contestando che “i fogli con le risposte mancavano del timbro e della firma di un commissario”, che non erano stati “preventivamente comunicati né il numero dei quesiti che sarebbero stati somministrati né il punteggio da assegnarsi ai singoli quesiti, e pertanto il candidato ha sostenuto la prova senza avere la possibilità di esercitarsi adeguatamente in funzione di una tempistica e di un numero di quesiti certi” e che “in relazione all’ultimo dei quiz, il n. 28 (la risposta corretta al quale valeva tre punti, a differenza di quelle di tutti gli altri, che valevano 1 punto), la ricorrente, a causa del caos generato dall’abbonamento generalizzato del quiz n. 18 e dall’assenza di intervento da parte dei commissari, ha sbagliato a trascrivere la risposta sul foglio risposte; tuttavia, la Commissione avrebbe dovuto considerare che nel questionario altresì inserito nella busta era riportata la risposta corretta, e dare prevalenza a quest’ultimo, essendo il foglio risposte un mero strumento su cui annotare le risposte date sul questionario”.

I giudici amministrativi hanno ricordato che “la prova pratica si svolgeva previa consegna a ciascun candidato di un foglio istruzioni/vademecum, una scheda anagrafica, un foglio risposte vidimato con timbro e firma del Presidente della Commissione, due codici a barre (uno per l’anagrafica e l’altro per il foglio risposte), un foglio sulle misure sanitarie Covid, una penna blu, nonché due buste (una piccola ed una grande)” e che ai candidati veniva richiesto “di inserire all’interno della busta grande esclusivamente la busta piccola contenente la scheda anagrafica e, a conclusione della prova, il solo foglio risposta, nonché di sigillare la busta grande” mentre il resto del materiale veniva ritirato dagli addetti.

I fogli risposte consegnati ai candidati, inoltre, erano “corredati dall’apposizione del codice a barre, erano debitamente timbrati e firmati” e che il “questionario personale”, vale a dire il questionario con i 28 quesiti a risposta multipla sorteggiato per la prova e distribuito in copia ai candidati non andava inserito nella busta e che “l'uso di carta diversa comporta la nullità della prova”.

Non è “dubbio che ai fini della valutazione della prova ciò che contava era soltanto il foglio con le risposte munito del codice a barre identificativo del candidato. E non è in discussione che quello consegnato dalla ricorrente contenesse per il quesito n. 28 una risposta sbagliata”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la validità della graduatoria.