Lanciano pietre contro le auto in corsa in superstrada: denunciati tre minorenni

Lanciano pietre contro le auto in corsa: tre minorenni denunciati. È successo lungo la Flaminia, in direzione sud. Gli agenti della stradale e del commissariato di Foligno hanno individuato un gruppo di ragazzi a lato della strada. I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con le accuse di danneggiamento e di getto pericoloso di cose. Due le auto colpite, una al parabrezza e una allo pneumatico anteriore destro. Gli agenti hanno ritrovato una decina sassi lungo la superstrada, alcuni di grandi dimensioni.

Indagini in corso "per verificare se i tre minorenni siano gli autori anche dei lanci verificatisi – in corrispondenza del medesimo punto della superstrada – nel pomeriggio di sabato 4 marzo", scrive la polizia.