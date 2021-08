Perugia: lancia sassi contro i passanti, signora ferita mentre va a riprendere l'auto

Bersagliata da un lancio di sassi e ferita mentre andava a prendere l’auto parcheggiata alle anse di via Ripa di Meana.

È quanto accaduto ad una signora che si trovava a Perugia per controllare un appartamento di sua proprietà e che è stata vittima di un’aggressione da parte di uno straniero in stato di forte alterazione.

Secondo il racconto della donna, lo straniero ha iniziato a lanciare delle pietre, partendo da quelle piccole, per poi andare aumentando con la pietre più grandi. Fino a colpire la donna ad un piede e alla caviglia. I familiari che erano con lei hanno soccorso la signora e chiamato forze dell’ordine e ambulanza. L’aggressore ha fatto perdere le sue tracce nei vicoli di corso Cavour.

La signora, spaventata e dolorante, esprime tutto il suo dispiacere per come ha trovato cambiata la città: “Poteva andare peggio, perché la pietra, se mi avesse colpito in testa, mi avrebbe causato danni ancora più seri, tuttavia ho subito lesioni altrettanto dolorose e limitanti. Non riesco a camminare e a stare in piedi. Davvero Perugia è diventata così fuori controllo? Possibile sentirsi in pericolo in pieno pomeriggio senza che nessuno ti soccorra per tempo e con il rischio che quel pazzo ci ferisse a morte?”.