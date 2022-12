Santa Lucia, troppi allagamenti e disagi: lavori d'urgenza per il fosso del Boschetto, il progetto

Al via la messa in sicurezza del fosso di Santa Lucia Boschetto, nel tratto dell’area verde comunale (primo stralcio funzionale). Un intervento che si rende necessario a fronte di alcuni episodi di allagamento accaduti nell’area: dai sopralluoghi effettuati è infatti emerso che le sezioni d’alveo e/o gli attraversamenti non risultano garantire la capacità di smaltimento delle acque con conseguenti criticità per la zona. Il fondo a carico del Comune è di 40mila euro.

Dal punto di vista tecnico le azioni previste nel progetto sono: realizzazione di una nuova linea di pozzetti e condotte per la regimazione di n. 3 fossi di guardia laterali, in sinistra fosso Santa Lucia-Boschetto (nuovo scolmatore laterale allo sgrigliatore esistente); ripristino officiosità idraulica della rete di drenaggio perimetrale alla pista polivalente.