Follia in un bar a Sant'Andrea delle Fratte: 27enne minaccia e crea il caos, fermato e consegnato ai medici per calmarlo

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un bar di Sant’Andrea delle Fratte per via un 27enne che stava molestando il titolare e i clienti. Era stato invitato a lasciare il locale e per tutta risposta aveva svuotato una bottiglia contro la titolare. Il giovane - straniero senza precedenti - non è stato neanche collaborativo con i poliziotti alla richiesta di fornire le proprie generalità. Non è stato facile fermarlo e portarlo poi in Questura dove ha continuato a minacciare colpire con calci e pugni le forze dell'ordine.Al termine degli accertamenti di rito, il 22enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato messo a disposizione del personale sanitario per effettuare un Tso.