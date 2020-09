Assegni non corrisposti a disabili gravi, l'Usl Umbria 1: "Faremo chiarezza"

Attivata una commissione ispettiva dalla Usl Umbria 1 per fare luce sulla mancata corresponsione, in alcuni distretti, degli assegni di cura per i disabili gravi. A comunicarlo è la direzione aziendale, specificando che di tale commissione fanno tra l'altro parte il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Una relazione puntuale sui fatti, in grado di accertare le singole responsabilità, è attesa dall'azienda per mercoledì prossimo (16 settembre).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Quanto accaduto - afferma la direzione aziendale della Usl Umbria 1 - ci impone di scusarci con gli utenti/pazienti e le loro famiglie. Precisiamo che nessun atto limitativo alla fruizione dell’assegno è stato posto in essere dagli organi gestionali dell’azienda, né si può giustificare l’accaduto con un mancato trasferimento di fondi da parte della Regione, che ha erogato puntualmente quanto previsto. Oggi stesso verranno adottati dai dirigenti incaricati tutti i provvedimenti amministrativi finalizzati alla soluzione del problema, compresa l’erogazione di eventuali arretrati dovuti”.