Sanità, dalla storica Festa d'Autunno una donazione al centro Ictus dell'Ospedale di Branca:

Macchinari e supporti sanitari per i malati sono stati donati in memoria di Lino Brizi

La solidarietà, ai tempi della pandemia, continua senza sosta in favore degli ospedali di territorio per rafforzare la macchina sanitaria. L'ultima donazione è firmata dalla storica Festa d'Autunno, attraverso la Pro-Valfabbrica, n memoria di Lino Brizi, all'Ospedale di Gubbio-Gualdo e in particolare al Centro Ictus. Si tratta di un elettrocardiografo, un apparecchio per la telemetria e due carrozzine per il trasporto dei pazienti.

I macchinari e i presidi, del valore complessivo di circa 10mila euro, sono stati consegnati nei giorni scorsi da Barberina Bazzucchi, vedova di Lino Brizi, dalla figlia Eleonora e da Marta Bazzucchi, presidente dell’associazione. Erano presenti i dottori Fischer Bergith, della direzione medica del presidio ospedaliero di Branca, Silvia Cenciarelli, direttore della Neurologia aziendale della Usl Umbria 1, e Tatiana Mazzoli, responsabile del Centro Ictus di Branca.

“Con profondo riconoscimento – afferma la direzione sanitaria del presidio ospedaliero e del Centro Ictus – ringraziamo la famiglia del signor Lino Brizi che ha affrontato con estrema dignità una difficile e dolorosa condizione clinica. Questo gesto generoso, oltre ad essere un dono materiale per la preziosa utilità, è anche un dono intellettuale non meno prezioso: la memoria. La grande forza di spirito dimostrata dalla famiglia nell’affrontare la sfida della malattia e delle cure ha impresso un esempio di resilienza e ha sottolineato l’importanza della relazione di fiducia reciproca tra persone e l’importanza della cura della persona come essere umano e non solo come malato”.