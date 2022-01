Ladri in azione nel quartiere di San Sisto: due soggetti a caccia di appartamenti vuoti

Un pomeriggio difficile a San Sisto dove si registrano dei furti in serie in diverse palazzine, in particolare nella zona della farmacia San Lorenzo. Da quanto si apprende da fonti sul posto, due soggetti entrando dai portoni condominiali sono riusciti a forzare con oggetti di scasso alcuni appartamenti razziando di tutto. In un caso sono dovuti fuggire dalla finesta di una camera dove si erano chiusi a chiave per evitare di essere sorpresi dai proprietari eventualmente di ritorno a casa. Sarebbero tre le palazzine visitate dai ladri in un paio di ore. L'allarme furti è stato direttamente diramato anche tramite i social per mettere in guardia anche le altre famiglie del quartiere.