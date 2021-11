San Sisto, i parchi di via Pizzetti e di via Cimarosa tornano a splendere: nuovi arredi, maggiore sicurezza e più decoro

Nel quartiere di San Sisto a Perugia tornano a risplendere alcune aree verdi, a seguito di un patto di collaborazione (‘sulla cura occasionale delle aree verdi’) stipulato tra il Comune e la Cooperativa Sociale Asad. I parchi di via Pizzetti e di via Cimarosa, nei mesi estivi, sono stati sottoposti da parte degli operatori dell’impresa sociale nel contesto del progetto Participaction, ad un vero e proprio restyling, che non ha riguardato soltanto il taglio dell’erba, ma un’accurata manutenzione degli elementi di arredo.

Nello specifico si è provveduto a riverniciare una fontana, al ripristino di cinque panchine di legno con la sostituzione degli assi (quattro panchine) e completa verniciatura e restauro (una panchina). Nuovo colore anche per i paletti parapedonali e grande attenzione è stata riservata alla pulizia.

“E’ stato fatto un lavoro importante – dichiara la Presidente di Asad Liana Cicchi – e per questo ringrazio tutti gli operatori coinvolti. I risultati sono evidenti, tanto che diversi sono stati gli attestati di stima che ci hanno riservato i residenti. Un doveroso ringraziamento va al Comune di Perugia, nelle persone del Sindaco Andrea Romizi e dell’Assessore Otello Numerini per aver dato vita a questo patto di collaborazione, che rappresenta un modo concreto per migliorare alcuni servizi presenti nel territorio. Un’area verde pulita, sistemata e accogliente è un messaggio forte di socialità, soprattutto dopo le chiusure e restrizioni che abbiamo vissuto nei mesi scorsi”.