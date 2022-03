"Due ladri stanno entrando dalla finestra di un appartamento": la vicina segnala e la polizia scopre due "finti ladri"

"Nell'appartamento accanto si stanno introducendo due ladri dalla finestra": la segnalazione dei vicini spedita direttamente dalla Questura per cercare di sventare un furto. Gli agenti subito si sono recato sul posto a San Sisto scoprendo però una strana situazione: o, giunti all’interno dell’abitazione, hanno constatato la presenza di un gruppo di amici intenti a cenare. E i ladri? Due amici hanno spiegato , avendo suonato al campanello senza ottenere risposta, avevano deciso di fare uno scherzo agli amici e di introdursi nell’abitazione passando per la finestra. La vicina dunque aveva visto bene ma stavolta si trattava di uno scherzo. La Polizia ha ribadito, a parte questo episodio, che è fondamentale lo spirito di osservazione dei cittadini per combattere i furti in appartamento, attraverso l’invio di segnalazioni in circostanze che possono apparire sospette.