San Sisto, assalto alla filiale della Unicredit: fatto esplodere il bancomat

Un assalto in piena notte, qualche ora dopo che è entrato il nuovo giorno, domenica 25 ottobre. Una banda, si parla formata da 4 persone, in pochi minuti è riuscita a far saltare la vetrata e l'area bancomat della filiale Unicredit di San Sisto. Una esplosione che è stata sentita da molti residenti che si sono svegliati nel cuore della notte e hanno allertato i centralini delle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso e non è stato ancora quantificato il bottino e se la banda è riuscita a portare via la cassa del bancomat con il contante. Acquisite le immagini della video-sorveglianza della zona per cercare elementi per risalire alla banda in fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.