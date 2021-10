San Sisto, il ladro di merce torna ancora una volta nel negozio predato: stavolta fermato e denunciato

Dopo una serie di furti senza essere preso, è tornato nello stesso negozio di San Sisto per rubare altra merce (da nascondere sotto il giubbotto) ma stavolta le cose sono andate decisamente male. Infatti l'uomo - uno straniero regolare ma con diversi precedenti - è stato subito notato dal direttore dell'attività commerciale che, dopo un consulto con altri dipendenti, ha subito allertato le volanti per evitare un altro furto. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno fermato lo straniero che ha subito ammesso le sue colpe consegnando gli oggetti trafugati. Il 34enne magrebino è stato denunciato a piede libero per i reati di furto aggravato e ricettazione.