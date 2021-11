San Marco, prima minaccia il barista, poi aggredisce i carabinieri e infine tenta il suicidio: ricoverata 24enne

Una notte brava è dire poco quella che ha vissuto una ragazza rumena di 24 anni, da tempo residente a Perugia, tanto da finire in ospedale e poi essere denunciata per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché violenza privata. La ragazza completamente ubriaca prima ha minacciato il titolare di un bar ubicato in località San Marco e creato il caos tra i clienti. Poi all'arrivo dei Carabinieri si è scagliata contro i militari che con difficoltà sono riusciti a identificarla e calmarla, per un poco. Ma il peggio doveva venire: una volta portata a casa la donna ha nuovamente dato in escandescenza con gesti autolesionistici e tentando di gettarsi da una finestra. Salvata dai militari è stata poi affidata al personale del “118” per un ricovero di 24 ore per farle smaltire il mix di sostanze che aveva ingerito.