San Marco, va a fare spesa e riconosce la ladra che ha rubato il suo orologio da 15mila euro

Era andata a fare la spesa in un supermercato a San Marco a Perugia quando ha riconosciuto, all’interno del parcheggio, la donna che lo scorso 14 giugno si era introdotta all’interno della abitazione sottraendo un orologio in oro dal valore di 15mila euro. Ne era certa perchè quel volto e questi vestiti li aveva ben fissati nella mente dopo aver visto e rivisto le immagini della video-sorveglianza della propria abitazione grazie alla quale il furto era stato ben filmato. Dopo aver chiamato la Polizia di Stato, la derubata ha seguito con discrezione la donna, in attesa dell’arrivo degli agenti. La Polizia ha effettuato i riscontri che hanno dato esito positivo e a quel punto hanno arrestato la presunta ladra: una cittadina romena, classe 1980, denunciata per furto aggravato.