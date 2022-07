San Marco, distrugge l'appartamento e poi si ferisce in maniera seria alla gamba: era partito di testa per via dei presunti tradimenti della fidanzata

"Aiutatemi, aiutatemi per favore": più volte hanno sentito questo grido di aiuto provenire da una donna, molto probabilmente una vicina di casa, e per questo alcuni cittadini hanno deciso di chiedere l'intervento degli agenti della Questura in zona San Marco. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna riversa a terra che piangeva e chiedeva soccorso. Dopo aver cercato di tranquillizzarla, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118.

La donna ha raccontato di essere terrorizzata dal compagno che, in preda a un raptus di gelosia, era andato in escandescenza mettendo a soqquadro l’intero appartamento. Il compagno, rientrato in casa, in palese stato di ebbrezza e con la maglietta sporca di sangue, ha confermato la distruzione di mobili e altri oggetti perché arrabbiato per i presunti tradimenti subiti. Nel distruggere l'appartamento il 56enne - con diversi precedenti penali - si era anche ferito ad una gamba tanto da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. La donna, nonostante il grande spavento, ha riferito agli agenti di non aver subito aggressioni fisiche e, quindi, di non voler procedere nei confronti del compagno. Ma il fatto è stato inserito dalla Polizia nel proprio database per eventuali altre chiamate.