San Marco, cambia volto il Carrefour Market: svelato nuovo restyling, da oggi spesa anche a domicilio

Il Carrefour Market di San Marco a Perugia, ha effettuato un vero e proprio restyling che è stato svelato oggi, giovedì 3 dicembre, ai clienti. Alla cerimonia di riapertura hanno preso parte Clara Pastorelli, assessore al commercio del Comune di Perugia e Samuele Tognaccioli, presidente Federazione italiana dettaglianti dell'alimentazione (Fida) Umbria, Mauro Balani e Maurizio Nicolello, rispettivamente direttore delle risorse umane e direttore commerciale di Etruria Retail, il socio Lucio Tabarrini e tutto lo staff del negozio.

La ristrutturazione del Carrefour Market porta con sé molte novità, a partire dall’accurata selezione di prodotti del territorio per riscoprire il gusto e i sapori della tradizione umbra e valorizzare il legame con i fornitori locali. Tra le “chicche” che in clienti troveranno ogni giorno nel supermercato ci sono: una nuova prosciutteria con otto tipi di prosciutti tagliati a mano e tanti taglieri di salumi e formaggi del territorio, le carni prelibate, la novità della pizza, i dolci, l’olioteca con una selezione delle etichette regionali e un’enoteca con oltre 200 vini. Ogni reparto lavorerà “a vista”, abbattendo le distanze con i clienti e mostrando le eccellenze che arrivano direttamente dalle migliori aziende dell’Umbria. A questo si aggiunge l’offerta di prodotti per la spesa quotidiana con i prodotti Carrefour protagonisti, grazie all’ampia gamma disponibile, sempre garanzia di qualità e convenienza.

Spesa anche a domicilio. Tra i nuovi servizi offerti dal supermercato ci sono le pizze e i prodotti della gastronomia preparati al momento e la possibilità di usufruire del servizio “spesa a domicilio”, prenotabile telefonando al numero 075 42751. Il Carrefour Market di San Marco, Perugia, è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.