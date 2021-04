Troppi nuovi positivi a San Giustino, al via lo screening gratuito con i test rapidi: come prenotare e i giorni

I test sierologici proseguiranno per tutto il mese di aprile, per un totale di otto giornate complessive

Partirà il 14 aprile a San Giustino la campagna di screening gratuita realizzata dal Comune, attraverso l’utilizzo di test sierologici forniti dal Centro Operativo Regionale, che coinvolgerà in maniera volontaria la cittadinanza residente nel territorio comunale. Una scelta obbligata dopo che, in controtendenza rispetto all'Umbria, il territorio dell'Altotevere sta registrando casi con incidenza superiore alla soglia limite dei 200 ogni 100mila abitanti. L’indagine sierologica è rivolta a tutte le persone maggiorenni che non abbiano già contratto il Covid-19 o ricevuto la somministrazione del vaccino e si svolgerà nell’area che è stata allestita presso la Stazione di San Giustino.

I test sierologici proseguiranno per tutto il mese di aprile, per un totale di otto giornate complessive, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 20. Per svolgere il test è necessario prenotarsi telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 393 8385318. In caso di positività sarà necessario svolgere un successivo tampone molecolare di conferma.

"Nel territorio comunale - ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Guerrieri - il numero dei soggetti attualmente positivi al Covid-19vresta importante e superiore, in termini numerici, ai valori che venivano registrati prima dell’incremento legato alla cosiddetta ‘terza ondata’ che a fine febbraio ha coinvolto tutta l’Umbria. La campagna di screening è uno strumento di prevenzione importante per contrastare una nuova avanzata e diffusione del virus, nell’attesa di un auspicato cambio di marcia nella

campagna vaccinale”.

Questo il calendario per effettuare il test sierologico:

Mercoledì 14 aprile dalle ore 17 alle ore 20 - Venerdì 16 aprile dalle ore 17 alle ore 20 - Lunedì 19 aprile dalle ore 17 alle ore 20 - Mercoledì 21 aprile dalle ore 17 alle ore 20 - Venerdì 23 aprile dalle ore 17 alle ore 20 - Lunedì 26 aprile dalle ore 17 alle ore 20 - Mercoledì 28 aprile dalle ore 17 alle ore 20 - Venerdì 30 aprile dalle ore 17 alle ore 20