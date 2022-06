Aggredisce la ex e il giorno dopo si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Prima aggredisce la ex e poi i carabinieri. In manette. E' successo a San Giustino. L'uomo, del posto, che la sera prima si era beccato una denuncia per l'aggressione alla ex, intorno alle 21 si è presentato ubriaco alla stazione dei carabinieri, in quel momento chiusa. Ha iniziato a urlare e a imprecare, pretendendo di entrare. Poi è salito in auto ed è scappato.

I carabinieri lo hanno raggiunto e fermato. A quel punto l'uomo si è scagliato contro i militari per tentare di fuggire. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Processato con rito direttissimo, è stato condannato a 4 mesi di reclusione.