Trasimeno, recuperata la salma di un uomo a poche decine di metri dal Pontile

Recuperata dalle acque del lago Trasimeno la salma di un uomo, intorno ai 70 anni, la cui identità non è stata ancora accertata dai soccorritori. Dal tardo pomeriggio di oggi è scattato l'allarme per la presenza di un corpo ad una distanza di 30 metri dal pontile dei Traghetti a San Feliciano. I Vigili del Fuoco con il personale medico del 118 sono entrati in azione per il recupero della salma. Ovviamente i sanitari nulla hanno potuto fare tranne che certificarne la morte. Non si esclude nulla: da un malore ad un atto volontario. Da una prima ispezione cadaverica non ci sarebbero segni e feriti che possano ricondurre ad una morte violenta. L'autopsia rivelerà i motivi del decesso.