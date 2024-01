Rischia di soffocare per uno choc anafilattico e si pratica una tracheotomia da solo: salvo per miracolo.

L'episodio, riportato dalla Tgr Umbria, è avvenuto ad Assisi. Protagonsita un signore di 63 anni, nato in Ucraina e domiciliato ad Assisi, che martedì è rimasto vittima di una puntura di insetto che gli ha provocato uno choc anafilattico mentre era nell’orto. In grave crisi respiratoria, ha effettuato su se stesso una tracheotomia, praticando un foro in gola, appena sotto il pomo d’Adamo.

L'uomo ha preso un taglierino e ha appuntito la cartuccia di un pennarello, svuotata dall'inchiosto, e se lo è conficcato nel collo, riprendendo a respirare. Le persone che erano con lui hanno portato all’ospedale di Assisi dove è stato medicato e sottoposto a una Tac e quindi trasportato d’urgenza a Perugia.

Dopo un passaggio in Terapia intensiva e all'intervento di tracheotomia chirurgica, l'uomo si è stabilizzato e ricoverato in Rianimazione, fuori pericolo.

Secondo i medici si è trattato di un azzardo che si è concluso positivamente per puro caso.