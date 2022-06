Salvato dall'overdose si scopre che era evaso dai domiciliari: 29enne finisce in carcere

Lo hanno soccorso perché in overdose: A dare l'allarme un passante che ha attivato prima il 118 e di conseguenza la polizia. I poliziotti dopo aver raggiunto l’ambulanza in ospedale, hanno atteso che il giovane – un italiano di 29 anni – si riprendesse e fosse in grado di raccontare quanto accaduto. Al momento del risveglio, dopo che i medici hanno dato il consenso, i poliziotti gli hanno chiesto come si chiamasse e dove abitasse: il giovane ha dichiarato di non avere documenti e ha prima dato un nome e un cognome, poi è tornato sui suoi passi e ne ha dati altri. Vista la situazione e l’assenza di documenti, il ragazzo, appena dimesso dall’ospedale, è stato portato in questura per essere identificato. Dai rilievi è emerso il reale nominativo del giovane nonché un ordine di carcerazione pendente a suo cario. Arrestato a metà giugno a Latina per furto aggravato, era stato collocato ai domiciliari dai quali, tuttavia, era evaso il giorno dopo. Da qui il provvedimento di arresto e detenzione in carcere.