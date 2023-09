Salvano la vita ad un uomo dopo un malore nella sua abitazione: dal terrazzo "arrivano" i soccorsi

Gli hanno salvato la vita dopo un malore mentre era solo a casa. Polizia, Vigili del Fuoco e personale medico sono riusciti ad entrare e prendersi cura di un 40enne - incoscienza, verosimilmente a causa dall’abuso di alcool - che era rimasto a terra in uno stato di incoscienza (fondamentale la chiamata di un vicino per far attivare il salvataggio).

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Assisi, dopo aver tentato di aprire la porta dell’appartamento senza riuscirci, sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione passando da un terrazzo posto sul retro della palazzina, grazie all’utilizzo di una scala.

Una volta dentro l’abitazione, hanno poi aperto la porta consentendo l’ingresso del personale sanitario e della Polizia di Stato. Il rapido intervento della task-force ha permesso di stabilizzare le condizioni del 40enne che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Assisi dove gli è stata salvata la vita.