Salute e prevenzione nel nome di Leo Cenci, un sabato di sport per tutti a Perugia

Sport, salute e solidarietà protagonisti questa mattina al percorso verde Leonardo Cenci. In attesa degli Avanti Tutta days, a Perugia si comincia a respirare lo spirito dell'iniziativa ideata da Leo Cenci e portata avanti dalla sua famiglia, attraverso l’associazione da lui stesso fondata, Avanti tutta Onlus. Oggi, per il terzo sabato consecutivo, accanto alla zona giochi del percorso è stato allestito uno stand animato dalla presenza di volontari e operatori della salute per vivere insieme alla città momenti di svago e amicizia nel ricordo di Leo.

Accanto all’associazione, anche gli amici della School Volley Perugia, pronti per far giocare e divertire i più piccoli, e l'Associazione La Lumaca, per un’importante attività di prevenzione sulle disfunzioni della tiroide. Alla mattinata, dedicata anche a Perugia 1416, hanno preso parte inoltre il presidente e il vicepresidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Perugia, Gianluca Menichelli e Antonella Callipari.

Nei prossimi appuntamenti del sabato mattina sono previste altre attività sportive, come il basket, il tennis e il calcio, oltre alla possibilità di provare le bici elettriche, il tutto all’insegna dei sani stili di vita, insieme alla presenza di altre associazioni attive nel territorio.