Sale sull'autobus senza biglietto, ma per consegnare i documenti deve intervenire la polizia

Era in autobus senza biglietto. Ma per convincerlo a consegnare i documenti al controllore l'autista ha dovuto chiamare la polizia. E' successo in via Cortonese, dove agenti sono intervenuti su chiamata di un autista di autobus di linea.

Il conducente ha chiesto aiuto alla polizia in quanto l'uomo, 63 anni, salito sull’autobus, erano risultato senza biglietto al controllo del personale dipendente. Alla richiesta di fornire le generalità l'uomo si era rifiutato.

Gli agenti della squadra volanti, giunti sul posto, hanno constatato che, intimorito dall’arrivo dei poliziotti, il passeggero aveva consegnato i propri documenti all’autista dell’autobus.

Gli agenti, a quel punto, hanno identificato l’uomo e dato ausilio al personale dell’azienda di trasporti che ha provveduto a contestare la sanzione pecuniaria al 63enne.