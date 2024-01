Rubata e abbandonata, polizia locale recupera un'auto

L'auto in sosta nel parcheggio davanti al PalaBarton ha destato i.sospetti degli uomini del Nucleo decoro urbano della polizia locale. Erano impegnati in un monitoraggio del territorio quando hanno deciso di fare una verifica sulla vettura. Che è risultata rubata nei giorni scorsi come denunciato dal proprietario a cui è stata restituita. Vanno avanti le indagini per risalire ai responsabili del furto.