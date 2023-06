Sottraggono i dati dell'azienda e dei clienti e li usano per la nuova società: in due sotto processo

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e appropriazione indebita. È l’accusa che ha portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia due persone, difese dagli avvocati Pietro Gigliotti e Alessandro Zarra.

I due imputati avrebbero “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro”, uno in qualità di agente di una società informatica e di presunto istigatore del reato, e l’altra come dipendente della società e presunta esecutrice del reato, “abilitata per ragioni di servizio ad accedere al sistema informatico interno”, in maniera illecita effettuato un accesso “nel predetto sistema per ragioni estranee a quelle per le quali era attribuita” l’autorizzazione e “al fine di trarne profitto si appropriavano dei dati relativi ai clienti e alla rete di vendita della società”.

La Procura di Perugia contesta ai due imputati di avere impiegato “tali dati per procurare a sé” alla nuova società che “costituivano immediatamente dopo essersi dimessi” dalla precedente aziende, di cui avevano mantenuto il possesso “di dati aziendali riservati”.

I soci della azienda derubata si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Giancarlo Viti.