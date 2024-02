Ruba un'auto e scappa: monitorato col gps, catturato e arrestato

Ruba un'auto e scappa. Ma non va molto lontano: catturato. I carabinieri di Gubbio hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne, di origini romene, per furto aggravato di auto.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, ha rubato un'auto di alta fascia a Fabriano, nelle Marche. Poi è scappato lungo la Eugubina. Il gps dell'assicurazione ha permesso ai carabinieri di seguire in tempo reale il percorso del ladro. Così i militari hanno predisposto un posto di blocco a Gubbio, all’altezza del semaforo dell'arco di Santa Lucia, e lo hanno bloccato. Il 26enne è stato trovato in possesso di un coltello. Arrestato.