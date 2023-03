Prende un profumo dallo scaffale e spintona la commessa: condannato per rapina

Ruba un tester in una profumeria e spintona la commessa che gli chiedeva di restituirlo: condannato.

Un uomo di 25 anni, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, ha patteggiato una pena di 2 anni e 2 mesi per l’accusa di rapina, in quanto “per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona” si sarebbe impossessato di un tester di profumo, marca Versace, esposto in un negozio a Madonna Alta.

La commessa che lo aveva visto, lo avrebbe “invitato a riposizione quanto asportato sullo scaffale”, ma l’imputato “la spintonava, riuscendo in tal modo a fuggire”.

Il giorno dopo, l’uomo avrebbe rubato, in un negozio della stessa catena, ma in luogo diverso a Perugia, un rasoio elettrico del valore di 72 euro, un tester da 100 ml, “rimuovendo da entrambi i prodotti, che erano esposti su degli scaffali, i dispositivi antitaccheggio, occultandoli sulla propria persona e uscendo dal negozio per poi dileguarsi”. Da questo reato è stato assolto per mancanza di procedibilità non essendo stata presentata querela.

Gli episodi erano avvenuti a Perugia il 6 e il 7 aprile del 2020.