"Furti organizzati in serie per crearsi un gruzzolo ed entrare nel mondo dello spaccio", ma per i giudici era solo un ladro: condannato

“Il mio cliente voleva inserirsi nel mercato dello spaccio e gli servivano fondi per i primi acquisti, così ha organizzato una serie di furti” e per questo i giudici hanno sbagliato a non riconoscere la continuazione dei reati (con conseguente sconto di pena). Per i magistrati che hanno deciso su quel fascicolo, però, i quattro episodi di furto contestati all’imputato sono frutto di scelte estemporanee e valgono un anno e mezzo di reclusione.

Il difensore dell’uomo ha tentato l’ultima carte della Cassazione contestando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati delle quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso.

Secondo le violazioni commesse dall’imputato “non risultano in alcun modo preordinate” e “il dato cronologico degli addebiti e anche la stessa connotazione dei reati rimanda ad una deliberazione impulsiva e determinata da una condizione non certo preventivata”. Per i giudici non ci sono elementi che possono far ipotizzare “che l'interessato avesse preventivamente deliberato di appropriarsi di beni altrui, allorquando decise di inserirsi nel mercato delle sostanze stupefacenti, anche perché non è comprovato che il soggetto facesse uso di sostanze stupefacenti”.

Dalla documentazione processuale, inoltre, emerge che l’uomo “si fosse determinato ad uno stile di vita trasgressivo, ma non emerge la riconducibilità dei diversi reati contro il patrimonio ad un medesimo contesto oggettivo unificante, quanto piuttosto l'estemporaneità dei fatti”.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con conferma della condanna, cui si aggiungo il pagamento di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.