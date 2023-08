Perugia, ruba merce e spintona i commessi nella fuga: arrestato

Ruba merce in un negozio e poi tenta la fuga, colpendo il personale: arrestato dalla Polizia per rapina impropria.

Gli agenti hanno fermato un marocchino di 36 anni, gravato da un divieto di ritorno nel Comune di Perugia e con diversi precedenti di polizia che, dopo essersi impossessato di alcuni articoli, nascondendoli all’interno di uno zaino, aveva guadagnato l’uscita dal negozio, percuotendo poi i dipendenti che avevano tentato di bloccarlo.

Un dipendente ha chiamato la Polizia che una volta giunti sul posto hanno trovato l'uomo trattenuto da due impiegati nel negozio. Il 36enne alla vista della Polizia ha provato a divincolarsi, nel tentativo di fuggire.

Una volta bloccato è stato perquisito e nascosta all’interno della borsa del ragazzo, i poliziotti hanno rinvenuto la refurtiva e un coltello multiuso. Durante le attività, l'uomo ha accusato un malore e per questo motivo è stato accompagnato dal personale del 118 presso il locale nosocomio per gli accertamenti e le cure del caso. Dimesso dall’ospedale, l’uomo è stato accompagnato in Questura ed è stato arrestato per il reato di rapina impropria.

L’uomo è stato anche denunciato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Perugia. Tutta la refurtiva, invece, è stata riconsegnata al titolare dell’esercizio commerciale.