Ruba le chiavi al tecnico mentre prende il caffè e va a scassinare le video slot

Ruba un mazzo di chiavi al tecnico delle slot machine e poi ne svuota una. Individuato e denunciato, finisce sotto processo per furto aggravato.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Montone, è accuasato di avere “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne profitto, si impossessava delle chiavi per aprire delle videolotterie per poi utilizzarle per asportare dall’interno di una di esse denaro contante per un importo di 1.430 euro, sottraendolo al legittimo proprietario.

L’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un esercizio commerciale e avrebbe preso “un mazzo di chiavi utilizzate per aprire le videolotterie che il tecnico contabile della ditta … aveva momentaneamente appoggiato sul banco del bar” per poi utilizzarle per fare il colpo.

All’imputato viene contestata anche l’aggravante “di aver commesso il fatto con destrezza, consistita nel sottrarre le chiavi” al tenico, “all’interno di un esercizio dove si somministrano bevande e cibi, su cose esposte per necessità alla pubblica fede e per aver commesso un reato per eseguirne un altro”.