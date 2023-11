Beccato mentre ruba in auto, tenta di mordere un poliziotto fuori servizio per sfuggire all'arresto

Beccato mentre ruba in auto. Un uomo è finito sotto processo per essere entrato in un’auto in sosta per rubare, ma gli è andata male perché sono arrivati il proprietario e un poliziotto fuori servizio.

L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, è accusato di furto aggravato per aver compiuto “atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi della cosa mobile altrui, esposta per destinazione alla pubblica fede”, introducendosi nella vettura parcheggiata, e lasciata aperta, dal proprietario “all’interno del parcheggio privato dell’esercizio commerciale” a Perugia, “non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà”, cioè a “sottrarre alcunché all’interno dell’abitacolo”, per il sopraggiungere del proprietario.

Nel momento in cui il proprietario della vettura sorprendeva il ladro, passava un assistente capo della Polizia di Stato, libero dal servizio. Una volta qualificatosi come poliziotto chiedeva all’uomo sorpreso dentro l’auto, di fornire i documenti, ma questo provava a fuggire. Non prima di “divincolarsi per guadagnare la fuga, strattonando e tentando di colpite con testate” il poliziotto, nonché di “mordergli la mano”. Da qui la contestazione della resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto a Perugia il 30 gennaio del 2020. Nel corso dell’udienza di oggi, dopo aver ammesso le prove, il procedimento è stato rinviato a settembre del 2024.