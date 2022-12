Perugia, ruba un giubbotto e spintona il titolare del negozio per fuggire: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato, ieri pomeriggio presso un negozio di abbigliamento in via Settevalli, un cittadino italiano, classe 1998, per rapina impropria che dopo essersi impossessato di un giubbotto, nascondendolo sotto i propri indumenti, aveva cercato di guadagnarsi l’uscita dal negozio spintonando il titolare.

I poliziotti hanno sentito una dipendente dell’esercizio commerciale che ha riferito di aver notato il ragazzo entrare in un camerino con tre giubbotti. Insospettita, l’aveva tenuto sotto osservazione rilevando che, al momento di uscire dal camerino, il 24enne aveva riconsegnato solamente due giubbotti.

La dipendente ha raccontato di avere invitato il giovane a riconsegnare il terzo capo di abbigliamento, ma questi aveva negato tutto, tentando di allontanarsi dal negozio.

Era così intervenuto il titolare che aveva riconosciuto il 24enne come l’autore di un furto analogo avvenuto qualche giorno prima in un altro punto vendita e aveva chiamato la Polizia cercand di fermare anche il giovane.

Gli agenti, dopo averlo identificato, lo hanno sottoposto a perquisizione e tra gli indumenti hanno rinvenuto una forbice e una tronchese utilizzate per rimuovere le placche antitaccheggio.

Dalle verifiche è emerso, inoltre, che il ragazzo era destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Perugia, emesso il 28 agosto 2020.

Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno arrestato il giovane per il reato di rapina impropria e denunciato per il reato di furto, possesso di chiavi alterate o grimaldelli e inottemperanza al provvedimento del Questore. Gli oggetti utilizzati per la commissione del reato sono stati sottoposti a sequestro.