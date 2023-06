Il secondo è accusato di ricettazione per aver acquistato dall’altro imputato il giacchetto in questione, “provento di furto”, al prezzo di 30 euro”.

A finire sotto processo due persone, un 55enne difeso dall’avvocato Marco Baldassarri e un 58enne difeso dall’avvocato Emanuela Francisci. Il primo è accusato di furto per essersi impossessato “al fine di trarne profitto” di un “giacchetto marca Stone Island del valore commerciale di 700 euro e del portafoglio contenente documenti personali e la somma di denaro pari a 30 euro” che il proprietario aveva “lasciati incustoditi nella sala di attesa del reparto di gastroenterologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia” l’8 aprile del 2015.

Furto e ricettazione di un giacchetto e un portafoglio lasciati su una sedia in ospedale.

Perugia, ruba un giacchetto in ospedale e lo vende a un amico: in due sotto processo per furto e ricettazione