Ponte San Giovanni, ruba gasolio da un camion parcheggiato: inseguito e arrestato dalla Polizia

Ruba gasolio da un camion in un parcheggio, in manette un 49enne per furto aggravato. L'uomo è stato notato da un cittadino con il suo camper nei pressi di un’attività commerciale di Ponte San Giovanni e sospettando che si potesse trattare di un furto ha subito chiamato la Polizia di Stato.

Agli agenti, il cittadino ha riferito che l’uomo, vistosi scoperto, si era poi rimesso alla guida del caravan, ripartendo velocemente in direzione di San Martino in Campo.

Gli operatori hanno quindi iniziato immediatamente le ricerche del mezzo. Grazie alle indicazioni fornite dal cittadino, è stato successivamente individuato in una piazzola di sosta lungo la Strada Statale 3-bis.

Il conducente, un francese di 49 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi sottoposto a perquisizione insieme al veicolo, attività che ha dato esito positivo.

All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto diversi attrezzi da lavoro, un tubo di gomma e una tanica contenente del gasolio. Da un controllo più accurato del mezzo, inoltre, gli operatori hanno riscontrato che il pavimento del bagno era impregnato dal carburante, verosimilmente caduto nel tentativo di disfarsi della refurtiva.

Il 49enne è stato quindi accompagnato in Questura e arrestato per il reato di furto aggravato. L'uomo è stato inoltre denunciato per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.