Perugia, riempie le borse termiche di cibo e intimo: denunciato per furto

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un 41enne spagnolo per furto in un supermercato in strada Trasimeno Ovest.

L'uomo è stato fermato dalla vigilanza dopo aver oltrepassato le casse con due borse termiche senza pagare. All’interno delle due borse termiche c'erano alcune confezioni di prodotti alimentari e di abbigliamento intimo per un valore di 240 euro

A carico dell’uomo sono risultati numerosi precedenti di polizia per reati di furto. Il 41enne è stato denunciato per il reato di furto.