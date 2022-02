Non poteva lasciare Bastia Umbra, ma arriva a Perugia per rubare 30 euro di carne: processato

Un uomo è finito sotto processo per aver compiuto “atti idonei, diretti in modo non equivoco, al fine di trarne profitto per sé, ad impossessarsi di quattro confezioni di carne bovina del valore di 33,12 euro prelevandoli dagli espositori del supermercato” a Perugia.

Contestata anche l’aggravante “di aver commesso il fatto su cose esposte sui banchi di vendita per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede”.

Furto compiuto in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora per due anni a Bastia Umbra, dove veniva fermato dal personale di sorveglianza.

L’uomo veniva anche trovato, dopo, dinanzi ad un bar di Santa Maria degli Angeli “senza aver contattato alcun numero di emergenza per comunicare preventivamente i suoi spostamenti in orari consentiti”.

L’imputato è difeso dall’avvocato Daniele Federici.